Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Bitlis'te bir araçta 581 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Bitlis'te bir araçta 581 gram metamfetamin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce il merkezinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 581 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:19 Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bitlis, Güncel
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