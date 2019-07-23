Son Dakika Haberleri: Bitlis'te uyuşturucu operasyonu
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Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

39 dakika önce

Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Bitlis'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, birçok kez uyuşturucu madde suçlarından hakkında işlem yapılan M.E.K, gözaltına alındı.
Üzerinde 5,96 gram eroin ile 3 bin 675 lira para ele geçirilen M.E.K, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 07:40 Kaynak: AA
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