Son Dakika Haberleri: Bitlis'te uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

59 dakika önce

Bitlis'te, bir araçtaki 3 kadının çantasında 1 kilogram 11 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bitlis'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Bitlis'te, bir araçtaki 3 kadının çantasında 1 kilogram 11 gram metamfetamin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerinin, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"5 Ağustos'ta kontrol amaçlı durdurulan araçta seyahat eden 3 kadından şüphelenilmiş ve bunların çantalarında yapılan aramalarda 1 kilogram 11 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Olayla ilgili şüpheli kadınlar gözaltına alınmıştır. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan kadınlardan birisi tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilmiş, 2 kadın ise serbest bırakılmıştır."
Açıklamada, il ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği de vurgulandı.
Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal medyada paylaşılan fotoğraftaki tek bir detay, ihaneti ortaya çıkardı
İmamoğlu'dan, Kabataş Martı Projesi açıklaması AK Parti sözcüsü Çelik'ten Kaz Dağları ve erken seçim açıklaması Tedbir kararı kaldırıldı! Esenler Otogarı'nın otoparkı artık İBB'nin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 21:19:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]