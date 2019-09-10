Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde 379,72 gram metamfetamin ile 215 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu dün durdurulan araçta iki şüphelinin üst aramasında 379,72 gram metamfetamin, Tatvan Narkotik Grup Amirliği ekiplerince de bir evin bahçesinde 215 kök Hint keneviri ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, il ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.