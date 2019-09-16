Son Dakika Haberleri: Bitlis'te uyuşturucu operasyonu
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Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

2 saat önce

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda eroin ele geçirildi.

Bitlis'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda eroin ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan Narkotik Grup Amirliğince şüphe üzerine durdurulan T.E. isimli şüpheli şahsın yapılan üst aramasında daralı ağırlığı 81.49 gram eroin ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Emniyet Müdürlüğü, Tatvan, Bitlis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:20 Kaynak: İHA
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