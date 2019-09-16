Bitlis'te uyuşturucu operasyonu
2 saat önce
Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda eroin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:20 Kaynak: İHA
Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda eroin ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan Narkotik Grup Amirliğince şüphe üzerine durdurulan T.E. isimli şüpheli şahsın yapılan üst aramasında daralı ağırlığı 81.49 gram eroin ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS
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