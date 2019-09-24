Son Dakika Haberleri: Bitlis'te uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

BİTLİS'te, jandarma ekiplerince, eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 480 TL ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Bitlis'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]

BİTLİS'te, jandarma ekiplerince, eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 480 TL ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yaptığı araştırmalarda B.P.'nin evinde uyuşturucu bulunduğunu tespit etti. Şüphelinin Tatvan ilçesinde oturduğunu belirleyen ekipler, evine operasyon düzenledi. Operasyonda, evde narkotik köpeğiyle yapılan aramada 250 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 4 ecstasy hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 480 TL ele geçirildi. Olayla ilgili B.P. gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu çekirdeğin kilosu 5 bin lira
Şarkıcı Ayşe Hatun Önal, lüks otelin balkonunda bornozla poz verdi MHP lideri Bahçeli'nin kalp ameliyatına giren cerrahın evini soydular! O anlar kamerada İmamoğlu'na bağış yaptığı için kovulan İBB personeli işine geri döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 13:48:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]