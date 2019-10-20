Son Dakika Haberleri: Bitlis'te uyuşturucu operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

29 dakika önce

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bitlis'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan arama neticesinde, daralı ağırlığı 431.69 gram gelen metamfetamin ve kullanıma hazır vaziyette 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Araç içerisindeki 3 şüpheli şahsın ise gözaltına alındı" denildi. - BİTLİS

Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:28 Kaynak: İHA
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