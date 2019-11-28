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Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Bitlis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 179 gram eroin ele geçirildi.

Bitlis'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Bitlis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 179 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Ekiplerce şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 2 kilo 179 gram eroin ele geçirildiği bildirilen açıklamada, gözaltına alınan şüpheliler S.T. ve K.İ'nin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, kent ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen mücadelenin kararlı şekilde devam edeceği vurgulandı.

Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:28 Kaynak: AA
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