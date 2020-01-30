Bitlis'te uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde eroin ve metanfetamin ele geçirildi.

Bitlis'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde eroin ve metanfetamin ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldığı belirtilerek, "D.K. ve A.A. isimli iki şüpheli yakalanmış, yapılan üst aramasında 25.29 gram eroin maddesi ve 0.71 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheliler gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatılmıştır. İlimiz ve çevresinde gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Tatvan, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:26 Kaynak: İHA
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