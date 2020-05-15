Bitlis'te uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Açıklamada, kent ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği kaydedildi.

Otomobilde narkotik köpek "Atlas" ile yapılan aramalarda 1 kilo 791,97 gram metamfetamin ile 519,38 gram eroin ele geçirildiği bildirilen açıklamada, araçtaki şüpheli M.G'nin gözaltına alındığı ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yürütülen çalışmada dün şüpheli bir otomobilin durdurulduğu belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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