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Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

7 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince kent girişindeki polis kontrol noktasında uygulama yapıldı.

Uygulamada bir araç ile özel bir firmaya ait şehirlerarası yolcu otobüsündeki iki kişinin üst aramasında 6 parça halinde 715,72 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler ekiplerce gözaltına alındı.

Tatvan, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:20 Kaynak: AA
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