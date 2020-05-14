Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bitlis'te 555 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekiplerce durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramada, 555 gram esrar ele geçirilmiştir. Araçtaki G.Ş, Y.U. ve E.T. isimli şüpheliler gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir."