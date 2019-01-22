Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonunda 6 Tutuklama

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonunda 6 Tutuklama

54 dakika önce

Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklamaBitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda göz altına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonunda 6 Tutuklama, System.String[]
Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda göz altına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda il merkezinde torbacı olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 2 kilo 130 gram esrar,125 gram eroin, satışa hazır 71 beste halinde toplam ağırlığı 14,70 gram gelen eroin maddesi, 3 adet suboxone uyuşturucu hap ve 2 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan cam aparat ele geçirildi. Olaya ilgili olarak 10 kişi göz altına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından 4'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 6'sı uyuşturucu madde kullanmak ve ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca Adilcevaz ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada ise 8 fişek halinde 70 gram gelen Kubar Esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bunan bir kişi gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:19 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Güncel
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