Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

10.05.2022 12:06
Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Bitlis merkez ile Tatvan ve Ahlat ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Bitlis merkez ile Tatvan ve Ahlat ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 15 Mart'tan itibaren projeli bir dosya kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Başsavcılığın koordinesinde il merkezi, Tatvan ve Ahlat ilçelerinde 9 şüphelinin yakalanması için 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheliler E.A, K.K, M.A.A, H.K, O.M, M.Y, Y.E.T, N.Ö. ve M.T. gözaltına alındı.

Aramalarda 116,73 gram sentetik uyuşturucu, 0,72 gram eroin, 1,23 gram esrar ve 2 sentetik ecza ele geçirildi.

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Uyuşturucu, Cumhuriyet, Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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