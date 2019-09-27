Bitlis'te uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Tatvan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan Narkotik Grup Amirliği görevlilerinin, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışmalar sonucu 24 Eylül'de F.A. isimli şüpheli 3,15 gram metamfetamin maddesini yere atarak kaçmıştır. Olay yerindeki araçta yapılan aramada ise uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi bulunmuştur. Olay yerinden kaçan şüpheli F.A., yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir."