Bitlis'te Uyuşturucuya 2 Gözaltı
1 saat önce
BİTLİS'te polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtaki 2 kişi, üzerlerinde 45,70 gram metamfetamin ile yakalanarak gözaltına alındı.
BİTLİS'te polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtaki 2 kişi, üzerlerinde 45,70 gram metamfetamin ile yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis
kent merkezinde yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan araçta ve araçtaki 2 kişinin üzerlerinde arama yapıldı. Aramada, şüphelilerin üzerlerinde 45,70 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
- Bitlis
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:55 Kaynak: DHA
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