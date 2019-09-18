Bitlis'te uyuşturucuya 4 gözaltı
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BİTLİS'te polisin şüphe üzerine durdurduğu yolcu otobüsü ve otomobilde yaptığı aramalarda uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:05 Kaynak: DHA
BİTLİS'te polisin şüphe üzerine durdurduğu yolcu otobüsü ve otomobilde yaptığı aramalarda uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Şube Müdürlüğü ekipleri, dün şüphe üzerine, içinde 3 kişinin bulunduğu otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada, bir kısmı meyve suyu kutusuna gizlenmiş 102,23 gram eroin, 16,27 gram metamfetamin ve 13 uyuşturucu n hap ele geçirildi. Tatvan
Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin yolcu otobüsünde yaptığı aramalarda ise bir yolcunun üzerinde 512,58 gram metamfetamin ele geçirildi. Yolcu gözaltına alındı.
4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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