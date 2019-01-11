Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı Yapıldı

Bitlis'te Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı Yapıldı

47 dakika önce

Bitlis'te köy muhtarlarının katılımıyla uyuşturucuyla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Bitlis'te Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Bitlis'te köy muhtarlarının katılımıyla uyuşturucuyla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Oktay Çağatay, uyuşturucuyla mücadele kapsamında toplantılar yaptıklarını söyledi.

Uyuşturucuyla mücadelenin Türkiye'nin gündeminde olduğunu anlatan Vali Çağatay, şöyle konuştu:

"Bitlis'e geldiğimde konuşulan konulardan biri de uyuşturucuydu. Bitlis çok şükür bu manada diğer illere ve bölgelere göre iyi bir durumda. Uyuşturucu genç ve çocukları tehdit eder hale geldi. Bitlis bu manada belki Türkiye'nin en iyi ve en rahatsız olmayan örneklerden biri. Biz de tedbir almazsak bu bela çocuk ve gençlerimize bulaşır. Güvenlik güçleri bunların peşinde. Bir şekilde yakalıyorlar. Satanlar tutuklanıyor."

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hasan Basri Karakuş, uyuşturucuyla mücadele konulu sunum yaptı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kaymakamlar, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:18 Kaynak: AA

Eren Üniversitesi, Türkiye, Bitlis, Güncel
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