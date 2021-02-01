Üzerine kaynar su dökülen Umut bebek 5 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yolu kardan kapanan köyde üzerine kaynar su dökülen 1 yaşındaki Umut Alpsoy, ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu hastaneye yetiştirildi.

İlçeye bağlı Yemişveren köyünde üzerine kaynar su dökülen Umut bebeğin yakınları, yol kapalı olduğu için hastaneye götüremeyince sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Paletli ambulansla yola çıkan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), yola düşen çığ nedeniyle ilerleyemeyince bölgeye İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yönlendirildi.

Uzun uğraşlar sonucu yolu açan ekipler, sağlık görevlilerinin köye ulaşmasını sağladı. Umut bebeğe evde ilk müdahalesini yapan sağlık personeli, daha sonra ambulansın bulunduğu noktaya kadar taşıdı.

Umut bebeğin, kendisine müdahale ederek ambulansa kadar taşıyan sağlık çalışanı Necdet Tataş'ın parmağını tutarak yol boyunca bırakmadığı görüldü.

"Bebek parmağımı hiç bırakmadı, duygulandım"

Tataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 112 Komuta Kontrol Merkezine düşen çağrı üzerine paletli ambulansı hazırlayarak yola çıktıklarını söyledi.

Zorlu bir çalışmayla hastaya ulaşarak müdahale ettiklerini anlatan Tataş, şunları kaydetti:

"Hastamız bir yaşında ve üzerine sıcak su dökülmüştü. İlk müdahaleyi yaptıktan sonra pansuman sardık. Yaklaşık 500 metre uzakta bekleyen paletli ambulansa taşıdık. Yaklaşık 5 saat süren çalışmayla bebeği hastaneye teslim ettik. Biz bebeğe ulaşıncaya kadar yanığın acısıyla durmadan ağlıyormuş. Yaptığımız müdahale sonucunda biraz rahatladı. Oradan hemen yola çıktık. Yolculuk sırasında parmağımı tuttu ve hiç bırakmadı. Bu beni çok duygulandırdı."

Baba Tarık Alpsoy da ısıtıcıdaki suyun oğlunun üzerine döküldüğünü belirterek, "Biz yetişene kadar bayağı yandı. 112'yi aradık, yolun kapalı olduğunu, kepçe ile paletli ambulansın geleceğini söylediler. Allah razı olsun, geldiler ve çocuğu hastaneye götürüyoruz." diye konuştu.