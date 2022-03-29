Üzerlerine çatıdan kar yığını düşen 4 araç hasar gördü - Son Dakika
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Üzerlerine çatıdan kar yığını düşen 4 araç hasar gördü

29.03.2022 14:40

Tatvan ilçesinde binanın çatısından düşen kar yığınının altında kalan 4 araçta hasar oluştu.

Tatvan ilçesinde binanın çatısından düşen kar yığınının altında kalan 4 araçta hasar oluştu.

Aydınlar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatısında biriken kar kütleleri, park halindeki araçların üzerine düştü.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, vatandaşların küreklerle temizlediği karların altından çıkarılan 5 araçtan 4'ü hasar gördü.

Aracının üzerine kar düşen Ferhat Yılmaz, çatılardaki kar ve buz sarkıtlarının ilçede büyük bir sorun olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Aracımızı mahalle aralarına bırakamıyorduk. Bu cadde geniş ve kardan temizlenmiş ama gördüğünüz gibi burada da çatıdan düşen kar yığınları yüzünden aracımızda hasar oluştu. Bu soruna bir önlem alınmasını ve zararlarımızın karşılanmasını istiyoruz." dedi.

Metin İçen de çatılardan düşen kar ve buzdan dolayı araçlarını park edecek yer bulamadıklarını dile getirdi.

Üzerlerine çatıdan kar yığını düşen 4 araç hasar gördü
Üzerlerine çatıdan kar yığını düşen 4 araç hasar gördü
Üzerlerine çatıdan kar yığını düşen 4 araç hasar gördü

YORUMLAR
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Çatıdan düşen kar kütlesi 4 aracı kullanılamaz hale getirdi Çatıdan düşen kar kütlesi 4 aracı kullanılamaz hale getirdi Seyir halindeki aracın üzerine düşen kaya parçası 4 kişiyi hayattan kopardı Seyir halindeki aracın üzerine düşen kaya parçası 4 kişiyi hayattan kopardı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üzerlerine çatıdan kar yığını düşen 4 araç hasar gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üzerlerine çatıdan kar yığını düşen 4 araç hasar gördü - Son Dakika
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