Üzerlerine çatıdan kar yığını düşen 4 araç hasar gördü - Son Dakika

İlber Ortaylı, "Bana göre" diyerek Türk siyasetindeki en kötü siyasetçinin ismini verdi

Ukrayna'dan sonra hedef Azerbaycan mı? Rusya, aleni bir şekilde tehdit etti

Eymen'in ölümüne neden olan hala şimdi yandı! Bilirkişi raporu aileyi kahredecek

Tatvan ilçesinde binanın çatısından düşen kar yığınının altında kalan 4 araçta hasar oluştu.

Aydınlar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatısında biriken kar kütleleri, park halindeki araçların üzerine düştü.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, vatandaşların küreklerle temizlediği karların altından çıkarılan 5 araçtan 4'ü hasar gördü.

Aracının üzerine kar düşen Ferhat Yılmaz, çatılardaki kar ve buz sarkıtlarının ilçede büyük bir sorun olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Aracımızı mahalle aralarına bırakamıyorduk. Bu cadde geniş ve kardan temizlenmiş ama gördüğünüz gibi burada da çatıdan düşen kar yığınları yüzünden aracımızda hasar oluştu. Bu soruna bir önlem alınmasını ve zararlarımızın karşılanmasını istiyoruz." dedi.

Metin İçen de çatılardan düşen kar ve buzdan dolayı araçlarını park edecek yer bulamadıklarını dile getirdi.