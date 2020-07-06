Bitlis'te uzun namlulu silahlar ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te uzun namlulu silahlar ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis'in Hizan ilçesinde 3 araçta uzun namlulu silahlar ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde 3 araçta uzun namlulu silahlar ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Hizan ilçesine bağlı Sağınlı-Ballı köyü yolunda 3-5 Temmuz tarihlerinde yol kontrolü yaptığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kontrollerde 3 araç ve araçlardaki 6 şüphelinin üst aramasında 5 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silahlara ait 17 şarjör, bir uzun namlulu silah ile 4 şarjörü, 1294 fişek, 25 tabanca fişeği, hücum yeleği ele geçirilmiştir. Yakalanan 6 şüpheli hakkında Hizan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 'terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' ile '6136 sayılı kanununa muhalefet' suçlarından işlem başlatılmıştır. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir."

Bitlis, Hizan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 19:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te uzun namlulu silahlar ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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