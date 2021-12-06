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Son dakika haberleri! Van Gölü'nün derinliklerindeki güzellikler sergilendi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Van Gölü'nün derinliklerindeki güzellikler sergilendi

06.12.2021 15:04

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, bölgedeki mikrobiyalitlerin ve gölün derinliklerindeki buluntuların yer aldığı "Van Gölünün Gizemli Dünyası" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, bölgedeki mikrobiyalitlerin ve gölün derinliklerindeki buluntuların yer aldığı "Van Gölünün Gizemli Dünyası" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Kaymakamlık tarafından, Sualtı Fotoğrafçılar ve Filmcileri Derneği (SUFOD), Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneğinin katkılarıyla düzenlenen sergide, Adilcevaz sınırlarında kayıt altına alınan mikrobiyalitler, batık gemi ve gölün derinliklerindeki güzellikleri yansıtan 40 fotoğraf yer aldı.

Açılışa katılan Kaymakam İsmail Demir, protokol üyeleriyle Kaymakamlık girişinde beğeniye sunulan fotoğrafları inceledi, mikrobiyalitler ve batık gemi hakkında bilgi aldı.

Her şehrin bir tarihinin, kültürel dokusunun, ruhunun ve hikayesinin olduğunu belirten Demir, şirin ve mütevazı bir ilçe olan Adilcevaz'ın doğal zenginliklerinden istifade ederek bir hikaye yazmak istediklerini dile getirdi.

Bu nedenle Adilcevaz sahillerinde su altındaki mikrobiyalit sahalarının "su altı parkı" ilan edilmesi için Bakanlığa başvurduklarını anlatan Demir şöyle konuştu:

"Bunun Türkiye'de tek bir örneği var, o da Gelibolu'da. Bunun için başvurumuzu yaptık. Daha sonra mikrobiyalitlerle ilgili farkındalığı artırma adına SUFOD'un Adilcevaz sahillerinde çektiği fotoğraflarla sergi açmak istedik. Bu anlamda hem mikrobiyalitlerin tanıtılmasını hem de Adilcevaz isminin duyulmasını istedik. Dalış okulu ile halkayı tamamlamak istiyoruz. Bu hedefimizin gerçekleşmesi halinde ilçemiz dalış turizmi açısından önemli bir merkez olacaktır. Bugün Belediye Başkanı'mız, STK'ler, mesai arkadaşlarımızla yeni bir vizyon ortaya koymaya çalıştık."

Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise Adilcevaz'ın çok güzel bir ilçe olduğunu belirterek serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Van Gölü'nü bugüne kadar göz ardı etmişiz"

SUFOD Başkanı Ateş Evirgen de Artvin'den Hatay'a kadar Türkiye'yi gezdiklerini ancak iç suları göz ardı ettiklerini söyledi.

Bu konuda kendilerine öncülük yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı'ya teşekkür eden Evirgen, "İç sularımızda fotoğraf çekmeye bizi teşvik etti. Önce arkadaşlarımız birkaç çalışma yapmış. Van Gölü çok zengin, bunun değerini bugüne kadar göz ardı etmişiz. Derneğimizin bir sözü var; ne zaman burada bir şey yapmamız gerekiyorsa buna karşılık yapacağız. Yapılacak çok şey var." diye konuştu.

Belgesel yapımcısı Savaş Karakaş, Van'a ve Bitlis'e biraz geç geldiklerini dile getirerek "Sizlerden özür diliyorum. Çünkü dünyanın en iyi dalış noktalarına, dünyanın en zengin su altı canlılarının ve ortamlarının bulunduğu bölgelere seyahat edip belgeseller çekiyordum. Her insan hata yapabilir, ben de bir hata yapmışım. Van Gölü'nü pas geçtim. İşte buradayım. Kendimi affettirmek için sadece bir bölüm değil, iki bölüm belgesel yapma sözü verdim." dedi.

Prof. Dr. Mustafa Sarı ise Van Gölü'nün zenginliklerini ortaya çıkarmak, bilimsel eserleri ortaya koymak için uzun soluklu çalışmalar yaptıklarını bu sayede inci kefalinin dünyanın bildiği bir marka haline geldiğini bildirdi.

Alman bir bilim insanı tarafından dünyanın en büyük mikrobiliyatlerinin Van Gölü'nde olduğuna dair bilimsel bir yayının bilim dergisinde yayımladığını belirten Sarı şunları kaydetti:

"1991'e kadar dünyada bilinen mikrobiyalitlerin en büyüğü 4-4,5 metre uzunluğunda Pavilion Gölü'nde. O makalede 'Adilcevaz yakınlarında boyu 100 metreye yaklaşan mikrobiyalitler var.' diye yazıyordu. Bu bilim tarihinde, bilinen görülen ve kabul edilebilen bir şey değil. 2013'te Van depreminden sonra Şahika Ercümen, Akdamar Adası yakınlarında 61 metre dalış yaparak dünya rekorunu kırdı. Dalışı esnasında beraberindeki ekip suyun altında ilginç yapılarla karşılaştıklarını ve bunu fotoğrafladıklarını söyledi. Eğitim alıp 12 metreye dalış gerçekleştirerek mikrobiyalitleri gördüm. Biz sadece Van Gölü'nün balığına odaklanmışız. Dünyadaki dalış camiası şimdi mikrobiyalitleri merak ediyor. Bu fotoğraflar yayımladıktan sonra dalgıçlar Kaymakamlığı arayıp dalış gerçekleştirmek isteyecek. Mikrobiyalitleri ortaya çıkardık, şimdi bunu korumamız lazım."

Dalış eğitimini tamamlayanlara belgelerinin verilmesiyle sona eren programa Muş'un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, kurum amirleri ve davetliler katıldı.

Son dakika haberleri! Van Gölü'nün derinliklerindeki güzellikler sergilendi
Son dakika haberleri! Van Gölü'nün derinliklerindeki güzellikler sergilendi
Son dakika haberleri! Van Gölü'nün derinliklerindeki güzellikler sergilendi
Son dakika haberleri! Van Gölü'nün derinliklerindeki güzellikler sergilendi
Son dakika haberleri! Van Gölü'nün derinliklerindeki güzellikler sergilendi
Son dakika haberleri! Van Gölü'nün derinliklerindeki güzellikler sergilendi
Son dakika haberleri! Van Gölü'nün derinliklerindeki güzellikler sergilendi
Son dakika haberleri! Van Gölü'nün derinliklerindeki güzellikler sergilendi
Son dakika haberleri! Van Gölü'nün derinliklerindeki güzellikler sergilendi

Adilcevaz, Van Gölü, Bitlis, Van, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Van Gölü'nün derinliklerindeki güzellikler sergilendi - Son Dakika


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