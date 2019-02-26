Bitlis'te Vergi Haftası Etkinliği
1 saat önce
Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, Vergi Haftası nedeniyle Defterdar Ferit Özçelik ve birim müdürlerini makamında kabul etti.
Bitlis
Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, Vergi Haftası
nedeniyle Defterdar Ferit Özçelik ve birim müdürlerini makamında kabul etti.
24 Şubat- 2 Mart'ta kutlanan Vergi Haftası nedeniyle Defterdar Ferit Özçelik, birim müdürleri ve kurum çalışanları, Vali Çağatay'ı ziyaret etti.
Vali Çağatay, makamındaki kabulde Vergi Haftası'nı kutlayarak, vergi bilincinin yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.
Çağatay, "Memleketin kalkınması, her alanda gelişmesi, kamu hizmetlerinin vatandaşa daha etkin ulaşması ve geleceğimiz olan çocuklarımızın daha müreffeh bir ortamda yaşaması, vergi gelirlerinin zamanında ve sağlıklı toplanmasıyla mümkündür. Bu vesileyle 30. Vergi Haftasını kutluyor, mükelleflerimizin bol kazançlı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:53 Kaynak: AA
Shakira, 87 Milyon TL Vergi Kaçırmakla Suçlandı!
AB Mahkemesinden İspanyol Takımları Lehine Karar
Son Dakika! Trump'ın Damadı Erdoğan'la Görüşmek İçin Ankara'ya Geliyor
Son Dakika! Usta Oyuncu Aytaç Arman, Hayatını Kaybetti