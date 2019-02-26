Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Vergi Haftası Etkinliği

Bitlis'te Vergi Haftası Etkinliği

1 saat önce

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, Vergi Haftası nedeniyle Defterdar Ferit Özçelik ve birim müdürlerini makamında kabul etti.

Bitlis'te Vergi Haftası Etkinliği, System.String[]
Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, Vergi Haftası nedeniyle Defterdar Ferit Özçelik ve birim müdürlerini makamında kabul etti.

24 Şubat- 2 Mart'ta kutlanan Vergi Haftası nedeniyle Defterdar Ferit Özçelik, birim müdürleri ve kurum çalışanları, Vali Çağatay'ı ziyaret etti.

Vali Çağatay, makamındaki kabulde Vergi Haftası'nı kutlayarak, vergi bilincinin yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

Çağatay, "Memleketin kalkınması, her alanda gelişmesi, kamu hizmetlerinin vatandaşa daha etkin ulaşması ve geleceğimiz olan çocuklarımızın daha müreffeh bir ortamda yaşaması, vergi gelirlerinin zamanında ve sağlıklı toplanmasıyla mümkündür. Bu vesileyle 30. Vergi Haftasını kutluyor, mükelleflerimizin bol kazançlı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:53 Kaynak: AA

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