Bitlis'te Voleybol Turnuvası
1 saat önce
Bitlis Valiliğince düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi.
Bitlis
Valiliğince düzenlenen kurumlar arası voleybol
turnuvası sona erdi.
Kentte 14 takımın katılımıyla yaklaşık bir ay önce başlatılan turnuvada Bitlis Eren Üniversitesi
(BEÜ) birinci oldu.
BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, üniversite idari ve akademik personelinden oluşan voleybol takımını tebrik etti.
Yardım, "Bize bu başarıyı ve bu sevinci yaşatan takımımıza teşekkür ediyorum. Üniversite olarak bu tür faaliyetleri her zaman destekledik ve desteğimiz sürecek. Üniversitemiz her konuda olduğu gibi sportif faaliyetler alanında da şehrimizle iç içe ve yan yana olmaya devam edecektir." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:15 Kaynak: AA
Başına 300 Bin Lira Ödül Konulan Terörist, Teslim Oldu
Hükümlü Olduğu Cezaevinin Ankesörlü Telefonundan Dolandırıcılık Yaptı
31 Yıl Sonra Şehit Sayıldı
Son Dakika! Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi