Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Voleybol Turnuvası

Bitlis'te Voleybol Turnuvası

1 saat önce

Bitlis Valiliğince düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi.

Bitlis'te Voleybol Turnuvası, System.String[]
Bitlis Valiliğince düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi.

Kentte 14 takımın katılımıyla yaklaşık bir ay önce başlatılan turnuvada Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) birinci oldu.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, üniversite idari ve akademik personelinden oluşan voleybol takımını tebrik etti.

Yardım, "Bize bu başarıyı ve bu sevinci yaşatan takımımıza teşekkür ediyorum. Üniversite olarak bu tür faaliyetleri her zaman destekledik ve desteğimiz sürecek. Üniversitemiz her konuda olduğu gibi sportif faaliyetler alanında da şehrimizle iç içe ve yan yana olmaya devam edecektir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:15 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başına 300 Bin Lira Ödül Konulan Terörist, Teslim Oldu Hükümlü Olduğu Cezaevinin Ankesörlü Telefonundan Dolandırıcılık Yaptı

31 Yıl Sonra Şehit Sayıldı Son Dakika! Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 17:47:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Voleybol Turnuvası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]