Bitlis'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Tatvan Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi ile Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin yaban hayvanlarını beslemek için yürüttükleri çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Nemrut Dağı'na gelen ekipler, hayvanlar için yem bıraktı.

Tatvan Belediyesi Veteriner Hekimi Sefer Durmuş, yaptığı açıklamada, kış aylarında herkesin hayvan konusunda duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Fazla yemeklerin çöpe atılmamasını isteyen Durmuş, "Buradan herkese sesleniyoruz, evcil hayvanlarımıza baktığımız gibi yemediklerinizi çöpe atmayarak ve israf etmeyerek doğaya bırakalım. Onlar mutlaka bulup yiyeceklerdir. Bu durum, hayatı kurtulacak olan bir yaban hayvanına sebep olacaktır." dedi.