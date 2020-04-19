Bitlis'te yağmur sonrası gökkuşağı güzelliği - Son Dakika

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Bitlis'te yağmur sonrası gökkuşağı güzelliği
7 saat önce
Bitlis'te yağmur sonrası gökkuşağı güzelliği Bitlis'te, yağmurdan sonra ortaya çıkan gökkuşağı görsel güzellik oluşturdu.
Bitlis'te yağmur sonrası gökkuşağı güzelliği
BİTLİS - Bitlis'te, yağmurdan sonra ortaya çıkan gökkuşağı görsel güzellik oluşturdu.
Gökkuşağını görenler hem bu anın tadını çıkarmaya hem de cep telefonlarıyla ölümsüzleştirmeye çalıştı.
Yağan yağmur sonrası güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte gökyüzünde renk cümbüşü yaşandı.
Çok net görülen gökkuşağı vatandaşların ilgisini çekti. Rengarenk gökkuşağı doyumsuz bir görüntü ortaya çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 08:22 Kaynak: İHA
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