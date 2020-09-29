Bitlis'in Tatvan ilçesinde yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptığı belirlenen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen 2 ayrı "yankesicilik suretiyle hırsızlık" olayının failleri A.İ, Y.İ, A.İ, S.C.K. ve Z.Ç'yi yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.C.K, A.İ, Y.İ. ve A.İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Z.Ç ise serbest bırakıldı.
Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 18:15 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bitlis'te yankesicilik yapan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika