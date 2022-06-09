Bitlis'te yapılan bölgenin en büyük viyadükü bitmek üzere - Son Dakika
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Bitlis'te yapılan bölgenin en büyük viyadükü bitmek üzere

09.06.2022 09:14

Bitlis'te yapılan bölgenin en büyük viyadükü bitmek üzereDiyarbakır karayolu üzerinde bulunan ve 'Bitlis Çayı Viyadükü' olarak adlandırılan bölgenin en büyük köprüsü bu yılsonunda hizmete açılacak.

Bitlis'te yapılan bölgenin en büyük viyadükü bitmek üzere

BİTLİS Bitlis- Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan ve 'Bitlis Çayı Viyadükü' olarak adlandırılan bölgenin en büyük köprüsü bu yılsonunda hizmete açılacak.

Türkiye'de Osman Gazi Köprüsünden sonra itme sürme tekniğini ile yapılan Bitlis Çayı Viyadükünün tamamlanmasına yaklaşık olarak 270 metre kaldı. Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde bulunan ve her yıl kış aylarında heyelan nedeniyle geçişi zor olan bölgede inşa edilen çelik köprü bölgede ilk olurken, Türkiye'de ise nadir uygulanan projelerden biri olacak. Yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki köprünün parçaları Ankara ve Bitlis'te oluşturulan fabrikalarda çalışan 350 kişi tarafından yapılıyor. Yapıldıkça ayaklara doğru itilen köprüyol bittikten sonra bölgede büyük sorunlardan biri olan heyelan riskine rağmen trafik akışını sürdürecek. Bitlis Çayı viyadükünün bir kilometre olup iki kenar ayak ve 10 orta ayak olmak üzere maksimum açıklığı ise 90 metredir. Aynı zamanda ayak yüksekliği 54 metredir. Bu proje itme-sürme tekniğiyle yapılmaktadır. Çelik konstrüksiyon olup 14 bin 700 ton ağırlığa sahiptir.

Konuyla ilgili olarak İHA muhabirine açıklamada bulunan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Bitlis-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan Bitlis çayı üzerinde bulunan viyadük hemen hemen tamamlanmak üzere. 2022 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanan viyadükün toplam uzunluğu yaklaşık bir kilometre olup, son 270 metrelik kısmına başlanmış bulunuluyor. Önümüzdeki günlerde inşallah ulaşıma açacağız. Tabi çok özel bir teknikle yapıldı bu viyadük. Osman Gazi Köprüsünde kullanılan itme sürme tekniği ile yapılıyor. Vatandaşlarımızın geçmiş yıllarda Bitlis-Diyarbakır karayolundaki zor olarak addettiği Bitlis deresi yolu inşallah çok yüksek standartta ulaşıma açılacak. Günlük olarak bu yolumuzu kullanan 5-6 bin sürücümüz çok güzel bir hizmete kavuşmuş olacak" dedi.

Bitlis'te yapılan bölgenin en büyük viyadükü bitmek üzere
Bitlis'te yapılan bölgenin en büyük viyadükü bitmek üzere
Bitlis'te yapılan bölgenin en büyük viyadükü bitmek üzere
Bitlis'te yapılan bölgenin en büyük viyadükü bitmek üzere
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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Türkiye, Bitlis, Güncel, Son Dakika

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