Bitlis'te yaralı halde bulunan atmaca tedavi için Van'a gönderildi - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaralı halde bulunan atmaca tedavi için Van'a gönderildi.
İlçenin TOKİ Mahallesi'nde yaralı atmacayı gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ahlat Şefliği 'ne götürülerek görevlilere teslim etti.
Yaralı atmacanın tedavi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Veteriner Fakültesine götürüleceği bildirildi.
Vatandaşlardan Yunus İnan, sabah saatlerinde yerde gördükleri atmacanın durumunu yetkililere haber verdiklerini belirterek, atmacanın tedavi edilmek üzere Van'a gönderileceğini aktardı.
Kaynak: AA
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