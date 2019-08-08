Bitlis'te yazılım şirketi toplantısı
14 dakika önce
Bitlis Eren Üniversitesi'nce (BEÜ) kente 5 yazılım şirketi kazandırmak amacıyla hazırlanan projeyle ilgili toplantı yapıldığı bildirildi.
Bitlis Eren Üniversitesi Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:02 Kaynak: AA
'nce (BEÜ) kente 5 yazılım şirketi kazandırmak amacıyla hazırlanan projeyle ilgili toplantı yapıldığı bildirildi.
BEÜ'de yapılan açıklamada, Bitlis'i her alanda kalkındırmaya yönelik çalışmalarına devam ettikleri belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bitlis'e 5 yazılım şirketi kazandırmak amacıyla planlanan proje kapsamında üniversitemiz yönetim kurulu üçüncü toplantıyı yaptı. Teknopark Bölgesi Yapılabilirlik Raporu'nun incelendiği toplantıda, teknokentin kurulması için gerekli araştırmaları yapıldı. Kurulacak teknokentin 5 katlı bir bina olacağı ve Eren Holding
tarafından yapılacağı söylendi. Bölgeyi çekim merkezi haline getirecek teknokentte 5 yazılım şirketi olacak. Başarılı 5 öğrenci de istihdam edilecek."
Son dakika! Bahçeli: HDP'nin Kaz Dağları için Su ve Vicdan nöbetine girmesi tiyatrodur AK Partili Kavakçı'nın İBB'de işe girdiği gün ABD'de doktoraya gönderildiği öne sürüldü Erdoğan'ın "Tanımayacağız" çıkışına Kırımlı Senatör Tsekov'dan yanıt: O kadar önemli değil Reçete ve faturaların teslim süresi uzatıldı