Son Dakika Haberleri: Bitlis'te yazılım şirketi toplantısı
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Bitlis'te yazılım şirketi toplantısı

14 dakika önce

Bitlis Eren Üniversitesi'nce (BEÜ) kente 5 yazılım şirketi kazandırmak amacıyla hazırlanan projeyle ilgili toplantı yapıldığı bildirildi.

Bitlis'te yazılım şirketi toplantısı, System.String[]
Bitlis Eren Üniversitesi'nce (BEÜ) kente 5 yazılım şirketi kazandırmak amacıyla hazırlanan projeyle ilgili toplantı yapıldığı bildirildi.
BEÜ'de yapılan açıklamada, Bitlis'i her alanda kalkındırmaya yönelik çalışmalarına devam ettikleri belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bitlis'e 5 yazılım şirketi kazandırmak amacıyla planlanan proje kapsamında üniversitemiz yönetim kurulu üçüncü toplantıyı yaptı. Teknopark Bölgesi Yapılabilirlik Raporu'nun incelendiği toplantıda, teknokentin kurulması için gerekli araştırmaları yapıldı. Kurulacak teknokentin 5 katlı bir bina olacağı ve Eren Holding tarafından yapılacağı söylendi. Bölgeyi çekim merkezi haline getirecek teknokentte 5 yazılım şirketi olacak. Başarılı 5 öğrenci de istihdam edilecek."
Bülent Ecevit Üniversitesi, Eren Üniversitesi, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:02 Kaynak: AA
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