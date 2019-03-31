Bitlis'te Yeni Başkan AK Parti'li Nesrullah Tanğlay

BİTLİS'teki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en çok oyu, Cumhur İtifakı adayı AK Parti
'li Nesrullah Tanğlay
(44) aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Tanğlay, oyların çoğunluğunu alarak Bitlis
'in yeni belediye başkanı seçildi.
Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DBP'li Bitlis Belediye Eş Başkanları Hüseyin Olan
ve Nevin Daşdemir Dağkıran gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanırken, İçişleri Bakanlığı
tarafından da dönemin Valisi Ahmet Çınar
Belediye Başkan Vekili olarak atandı. Bitlis'te bu kez Cumhur itifakı adayı AK Parti'li Nesrullah Tanğlay seçimi kazanarak, yeni başkan oldu.
Nesrullah Tanğlay, ilk ve orta öğrenimini Bitlis'te tamamladı. Bitlis Eren Üniversitesi
Elektrik Bölümü'nden mezun olan Tanğlay, 23 yıldır ticaretle uğraşıyor. AK Parti'nin kuruluşuyla siyasete başlayan Tanğlay, mahalle yönetimi, gençlik kolları, belediye meclis üyeliği, Yerel Yönimler Başkanlığı, Sosyal İşler Başkanlığı ve Merkez
İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 8 Şubat 2015 yılından itibaren AK Parti İl Başkanlığı görevini sürdüren Tanğlay, evli ve 3 çocuk babasıdır. - Bitlis