Bitlis'te Yeni Yıl Mesajları

Bitlis
Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mesajında, yeni umutlarla bir yıla daha "merhaba" demenin heyecanı içinde oldukların belirten Çağatay, şunları kaydetti:
"Ne mutlu bizlere ki milletçe birlik ve beraberlik içerisinde, birbirimize kenetlenmiş, daha güçlü bir ülke olarak, geleceğe daha bir güvenle bakarak yeni bir yıla daha giriyoruz.
Yeni beklentilerle, yeni umutlarla dolu yeni bir yıla girerken, millet olarak, birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde, azim ve kararlılıkla geleceğe yürümeye devam edeceğiz." Bitlis Eren Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım da yeni yıl mesajında, yeni yılın 2018'den daha verimli geçeceğini inandığını belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana geniş vizyonu ve hedefleriyle toplumumuza karşı sorumluluk bilinciyle hareket ederek, özgür düşünce ortamında bilgi üretmeyi ve öğrencilerinin vizyonunu genişleterek yenilikçi ve girişimci ruhlarını ortaya çıkarmayı, topluma faydalı projeler eliyle ülkemize katkıda bulunmayı temel hedef edindik" ifadesini kullandı.
Bitlis Beşminare Düşünce Akademisi Başkanı Serdar Durer
de mesajında "Olumlu ve olumsuz gelişmeleriyle, acı ve tatlı hatıralarıyla 2018'i geride bıraktık. Yeni umut ve beklentilerle 2019'a giriyoruz. 2019'un bölgemize, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini dilerim." temennisinde bulundu.