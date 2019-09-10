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Bitlis'te yeni yol açma çalışmaları

26 dakika önce

Bitlis Belediyesince, 4. etap TOKİ konutları ile Tatvan Devlet Hastanesi bölgesinde yeni imar yolu açıldı.

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Bitlis Belediyesince, 4. etap TOKİ konutları ile Tatvan Devlet Hastanesi bölgesinde yeni imar yolu açıldı.

Göreve geldikleri 5 aylık sürede 50 projeden 19'unu hayatta geçiren Bitlis Belediyesi, projelerinin yanı sıra vatandaşların istekleri doğrultusunda da hizmetlerini sürdürüyor.

Talepler doğrultusunda 4. etap TOKİ konutları ile Tatvan Devlet Hastanesi'nin bulunduğu bölgeye yeni imar yolu açan belediye, yolu asfaltlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yapımı tamamlanan yolda incelemelerde bulunarak, Fen İşleri Müdürü Murat Yıldız'dan bilgi aldı.

Vatandaşların refahı için çalışmalara devam ettiklerini belirten Tanğlay, "Çağdaş şehircilik anlayışının en temeli yol hizmetidir. Eğer yolunuz yoksa diğer hizmetlerin kıymeti pek yoktur. Dolayısıyla yol medeniyete açılan kapıdır. Bugün Bitlisimizin birçok yerinde eş zamanlı yol çalışmaları yapıyoruz. Söz verdiğimiz projelerimizin yanı sıra vatandaşların talepleri doğrultusunda yeni imar yolları yapıyoruz." dedi.

Devlet Hastanesi, Tatvan, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:32 Kaynak: AA
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