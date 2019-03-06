Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Yeşilay Haftası Etkinliği

Bitlis'te Yeşilay Haftası Etkinliği

32 dakika önce

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü tarafından Yeşilay Haftası çerçevesinde öğrencilere bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Bitlis'te Yeşilay Haftası Etkinliği, System.String[]
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü tarafından Yeşilay Haftası çerçevesinde öğrencilere bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

TDP tarafından düzenlenen etkinlikte, polis-halk iletişimini güçlendirmek, her alanda ve faaliyette vatandaşın yanında olduğunu göstermek için böyle bir organizasyon gerçekleştirildiği vurgulandı. Yeşilay Haftası ve Yeşilay'ın önemine yönelik Gök Meydanı İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelen polisler, bilgilendirme çalışması yaparak, derneğin bilgilendirici afiş ve broşürleri ve öğrencilere yönelik hazırladığı hediyeleri dağıttılar.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, çocukların daha güvenli ve huzurlu bir ortamda yetişmeleri için bilgilendirici faaliyetlere devam edileceğini söylediler. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:39 Kaynak: İHA

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