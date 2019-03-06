Bitlis'te Yeşilay Haftası Etkinliği
32 dakika önce
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü tarafından Yeşilay Haftası çerçevesinde öğrencilere bilgilendirme etkinliği düzenlendi.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü tarafından Yeşilay Haftası
çerçevesinde öğrencilere bilgilendirme etkinliği düzenlendi.
TDP tarafından düzenlenen etkinlikte, polis-halk iletişimini güçlendirmek, her alanda ve faaliyette vatandaşın yanında olduğunu göstermek için böyle bir organizasyon gerçekleştirildiği vurgulandı. Yeşilay Haftası ve Yeşilay'ın önemine yönelik Gök Meydanı İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelen polisler, bilgilendirme çalışması yaparak, derneğin bilgilendirici afiş ve broşürleri ve öğrencilere yönelik hazırladığı hediyeleri dağıttılar.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, çocukların daha güvenli ve huzurlu bir ortamda yetişmeleri için bilgilendirici faaliyetlere devam edileceğini söylediler. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:39 Kaynak: İHA
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