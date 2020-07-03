Bitlis'te yetiştirilen kraliçe arılar yurdun dört bir yanına gönderiliyor - Son Dakika

Zengin bitki florasına sahip Bitlis'te, rakımı yüksek yaylada kurulan kolonilerde üretilen kraliçe arılar yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

Kışın sıcak bölgelere giden, havaların ısınmasıyla da kente dönen arıcılar, yaz boyunca bal üretecekleri konaklayacakları verimli yaylalara çıkıyor.

Renk cümbüşünün oluştuğu yaylalarda arıların ve kovanların bakımını yaparak bal üretimine başlayan arıcılar, ayrıca kraliçe arı yetiştirerek başka illerdeki üreticilere pazarlıyor.

Konya Üniversitesi Arıcılık Bölümünü öğrencisi Caner Güngördü, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 yıldır arıcılık yaptıklarını, 3 yıldan bu yana da kurduğu işletmeyle ana (kraliçe) arı yetiştirdiğini söyledi.

Bitlis ve çevre illerde ana arı üretimi yapanların sayısının az olduğunu aktaran Güngördü, iyi bal yapan ırkları üretip, isteyen müşterilere gönderdiklerini belirtti.

Ana arı üretimi değişik sistemlerde yapıldığını anlatan Güngördü, "Tanesini 50 liradan satışa sunuyoruz. Şuan siparişlere yetişemiyoruz. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Ayrıca ana arıdan suni tohumlama da yapıyorum. Onun da tanesini 1500 liradan satışa sunuyoruz. Sezonda yaklaşık 3 bin 500 ana arı üretip satıyoruz."

Bitlis yöresinin doğal, organik balını üreterek yurdun dört bir yanına gönderdiklerini ifade eden Güngördü, tadı ve doğallığıyla tanınan Bitlis balına Türkiye'nin her yerinden insanların ilgi gösterdiğini aktardı.