Bitlis'te yetiştirilen organik karadut ürünleri tüm Türkiye'ye pazarlanıyor - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde organik olarak yetiştirilen karadutlardan üretilen ürünler, Türkiye'nin tüm illerine pazarlanıyor.

Bahçelerden özenle toplanan ve kadınlar tarafından saatlerce kazanlarda kaynatılan organik karadutlardan, reçel, mermelat, pekmez ve pestil üretiliyor.

Aroması ve kendine has tadıyla bilinen Ahlat karadutundan elde edilen ürünler paketlenerek tüm illere pazarlanıyor.

Ahlat'ta 20 yıldır karaduttan reçel, mermelat, pekmez ve pestil üreten İsmail Aktaş, gazetecilere, Ahlat'ta kadınların birçok bahçeden topladığı karadutları satın alarak işlediğini söyledi.

Karadutları hiçbir katkı maddesi kullanmadan kazanlarda kaynattıklarını anlatan Aktaş, şöyle konuştu:

"Reçel, marmelat ve pekmez yapıyoruz. Karadutun birçok faydası var. Özellikle çocuklarda kansızlık problemine kullanılıyor. Boğaz enfeksiyonuna, ağız yaralarına faydası olan bir üründür. Mahallemizde yaklaşık 500 ağaç var. Karadutun pekmezi ve pestili büyük rağbet görüyor. Dışarıdan büyük bir talep var. Türkiye'nin her yerine kargoyla gönderiyoruz. Ahlat Kaymakamlığı ağaçlandırma çalışmasıyla bunu daha da geliştirmeyi hedefliyoruz."