Bitlis'te "Yıldırım-16 Sehi Ormanları" operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Bitlis'te "Yıldırım-16 Sehi Ormanları" operasyonu başlatıldı

05.12.2020 18:55
Bitlis'te

Bitlis'te 2 bin 571 personel, 153 operasyonel tim ile "Yıldırım-16 Sehi Ormanları" operasyonu başladı.

Bitlis'te 2 bin 571 personel, 153 operasyonel tim ile "Yıldırım-16 Sehi Ormanları" operasyonu başladı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca bölücü terör örgütlerinin (BTÖ) kış öncesi hareket kabiliyeti ile barınma arayışını bertaraf etmek ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmek amacıyla Bitlis-Merkez-Sehi Ormanları ve Çeltikli Vadisi bölgesinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2 bin 571 personel, 153 operasyonel tim ile 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları' operasyonu başlatılmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Bitlis'te Yıldırım-16 Sehi Ormanları operasyonu başlatıldı
Bitlis'te Yıldırım-16 Sehi Ormanları operasyonu başlatıldı
Bitlis'te Yıldırım-16 Sehi Ormanları operasyonu başlatıldı
Bitlis'te Yıldırım-16 Sehi Ormanları operasyonu başlatıldı

İl Jandarma Komutanlığı, Bitlis Merkez, Jandarma, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı - Son Dakika


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