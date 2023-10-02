Bitlis'te Yıldırım İsabet Etti: 25 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu - Son Dakika

Bitlis'te Yıldırım İsabet Etti: 25 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Bitlis\'te Yıldırım İsabet Etti: 25 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu
Son Güncelleme: 02.10.2023 19:57

Bitlis'in Güroymak ilçesinde kırsal alanda otlatılan sürüye yıldırım isabet etmesi sonucu 25 küçükbaş hayvan telef oldu. Hayvanları güvenli bir yere götüren çoban İhsan Söner'in haber vermesi üzerine bölgeye gelen köy sakinleri, hayvanlarını kontrol etti. Köy sakinlerinden Yunus Çetiner, yıldırım isabet etmesi sonucu 25 küçükbaş hayvanın telef olduğunu belirterek, yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde kırsal alanda otlatılan sürüye yıldırım isabet etmesi sonucu 25 küçükbaş hayvan telef oldu.

Dünden bu yana sağanağın etkili olduğu ilçeye bağlı Aşağıkolbaşı köyü kırsalında otlatılan küçükbaş hayvan sürüsüne yıldırım isabet etti.

Sürüde bulunan 25 koyun ve keçi telef oldu.

Hayvanları güvenli bir yere götüren çoban İhsan Söner'in haber vermesi üzerine bölgeye gelen köy sakinleri, hayvanlarını kontrol etti.

Köy sakinlerinden Yunus Çetiner, yıldırım isabet etmesi sonucu 25 küçükbaş hayvanın telef olduğunu belirterek, yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Kaynak: AA

Güroymak, Bitlis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bitlis'te Yıldırım İsabet Etti: 25 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis'te Yıldırım İsabet Etti: 25 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
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