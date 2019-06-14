Bitlis'te yıldırımın isabet ettiği iki çoban yaralandı
4 saat önce
Bitlis'in Güroymak ilçesinde, koyun otlatırken yıldırım çarpan iki çoban yaralandı.
Bitlis
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:54 Kaynak: AA
'in Güroymak
ilçesinde, koyun otlatırken yıldırım çarpan iki çoban yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Oduncular köyünde kırsal alanda koyun atlatan Bişar ve Kadir Erkol'a yıldırım isabet etti.
Yaralanan çobanlar, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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