Bitlis'te YKS'nin ikinci oturumu başladı - Son Dakika

Bitlis'te YKS'nin ikinci oturumu başladı

BİTLİS - Bitlis'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu başladı.

Türkiye'nin tüm illerinde olduğu gibi Bitlis'te de YKS'nin ikinci oturumu başladı. Sabah erken saatlerde aileleriyle birlikte okul önlerine gelen adayların ilk sınav maratonu start aldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında öğrenciler içeriye tek tek alınırken, aileleri ise okul önünde dua ederek bekleyişlerini sürdürüyor. 10.15'te başlayan TYT sınavı, 12.30'da sona erecek.