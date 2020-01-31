Bitlis'te yoğun kar ulaşımı aksattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te yoğun kar ulaşımı aksattı - Son Dakika

Bitlis'te yoğun kar ulaşımı aksattı

6 saat önce

Bitlis'te gece saatlerinden bu yana devam eden kar ulaşımda aksamalara neden oldu.

Bitlis'te yoğun kar ulaşımı aksattı, System.String[]

Bitlis'te gece saatlerinden bu yana devam eden kar ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte etkisini sürdüren kardan dolayı Bitlis merkezde Batarya Kavşağı ile çevre yolunda çok sayıda araç yolda kaldı.

Uzun araç konvoyunun oluştuğu kavşakta ve çevre yolunda, Karayolları ve belediye ekiplerince kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüldü.

Trafik ekiplerinin yardımıyla yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından Batarya Kavşağı ulaşıma açıldı, çevre yolunda da çalışmalar devam ediyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, kardan dolayı kent genelinde 643 yerleşim yerinden yaklaşık 500'nün ulaşıma kapandığını belirtti.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce oluşturulan karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildiren Kurtkan, şunları kaydetti:

"Kendi görev ve sorumluluk sahamızdaki yollarda karla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. 350 köy ve 293 mezramız bulunmaktadır. 2341 kilometrelik yol ağında çalışma yapmaktayız. Şu an itibarıyla köy ve mezralardan yaklaşık 500'ü ulaşıma kapalı. Ekiplerimiz birçok olaya anında müdahale ederek köy yollarını kısa sürede ulaşıma açmaktadır."

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:14 Kaynak: AA
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