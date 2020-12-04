Bitlis'te yoğun sis etkili oldu - Son Dakika

Bitlis- Güroymak karayolunda etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Bitlis-Güroymak karayolunda yoğun sis etkili oldu. Sıcaklığın eksi 5 dereceye düştüğü bölgede yol kenarındaki ağaçlar ve otlar kırağı tutarak bembeyaz oldu. Karayolları ekipleri yolda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları başlattı.

Öte yandan karayolunda şarampole yuvarlanan bir tır çekici yardımıyla çıkarıldı. Göz gözü görmeyen bölgede trafik polisleri yoğun mesai harcadı.

Bitlis-Güroymak karayolu geçici olarak trafiğe kapanırken, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olmasının beklendiği belirtilerek, "Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor" denildi. - BİTLİS