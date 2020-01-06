Bitlis'te yoğun sis ve soğuk hava - Son Dakika

BİTLİS'te kar yağışının ardından yaşanan sis ve eksi 8'e kadar düşen soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, Bitlis- Tatvan karayolu üzerindeki Rahva bölgesinde görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Yaklaşık 1 hafta boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı, bugün yerini soğuk hava ve sise bıraktı. Bitlis-Tatvan karayolunda görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi özellikle sürücülere zor anlar yaşatıyor. Meteoroloji yetkilileri, yarından itibaren Bitlis ve bölgesinin yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceğini belirtirken, sisin etkili olduğu Rahva bölgesinde de sürücülerin dikkatli olmalarını istediler.Kar yağışı sonrasında kapanan köy yolları da İl Özel İdaresine ait ekipler tarafından açılmaya deva ediliyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kapanan köy yollarının neredeyse tamamının ulaşıma açıldığı, kalan 3 köy yolunun da kısa sürede ulaşıma açılacağı belirtildi.