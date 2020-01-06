Bitlis'te yoğun sis ve soğuk hava - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te yoğun sis ve soğuk hava - Son Dakika

Bitlis'te yoğun sis ve soğuk hava

7 saat önce

BİTLİS'te kar yağışının ardından yaşanan sis ve eksi 8'e kadar düşen soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, Bitlis-Tatvan karayolu üzerindeki Rahva bölgesinde görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bitlis'te yoğun sis ve soğuk hava, System.String[]

BİTLİS'te kar yağışının ardından yaşanan sis ve eksi 8'e kadar düşen soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, Bitlis- Tatvan karayolu üzerindeki Rahva bölgesinde görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Yaklaşık 1 hafta boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı, bugün yerini soğuk hava ve sise bıraktı. Bitlis-Tatvan karayolunda görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi özellikle sürücülere zor anlar yaşatıyor. Meteoroloji yetkilileri, yarından itibaren Bitlis ve bölgesinin yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceğini belirtirken, sisin etkili olduğu Rahva bölgesinde de sürücülerin dikkatli olmalarını istediler.Kar yağışı sonrasında kapanan köy yolları da İl Özel İdaresine ait ekipler tarafından açılmaya deva ediliyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kapanan köy yollarının neredeyse tamamının ulaşıma açıldığı, kalan 3 köy yolunun da kısa sürede ulaşıma açılacağı belirtildi.


Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi
Ankara kar altında Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü

Son Dakika Haberleri
17:27 SULTANBEYLİ'DE OKULUN RÖGARI TAŞTI; DERSLERE ARA VERİLDİ - Son Dakika
17:27 İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına olumsuz etkiledi - Son Dakika
17:27 Kar topu oynayıp, poşetle karda kaydılar - Son Dakika
17:26 ARNAVUTKÖY'DE AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ - Son Dakika
17:26 CHP'li Öztrak: Mehmetçiğimizi oraya göndermek macera - Son Dakika
15:58 Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Son Dakika
15:48 Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 17:32:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlis'te yoğun sis ve soğuk hava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]