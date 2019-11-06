Bitlis'te yol açma çalışmaları

Bitlis Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda yeni imar yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

İmar planında yol olarak görünen ancak işlerlik kazanamayan yolları açan belediye ekipleri, alt ve üst yapılarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunuyor.

Ekipler, imar kapsamında açılan ve yağmur nedeniyle bozulan yollarda da onarım çalışmaları yürütüyor.