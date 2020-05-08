Bitlis'te yol ve duvar çalışmaları - Son Dakika

Bitlis Belediyesi ekipleri, havaların ısınmasıyla yol genişletme ve istinat duvarı yapımlarına başladı.

Belediye Başkan Nusrullah Tanğlay, yaptığı açıklamada, toprak kaymaları nedeniyle tahrip olan alanları onardıklarını söyledi.

Tanğlay, şunları kaydetti:

"Yol güvenliğini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan bölgelerde beton veya taş duvarla istinat çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Kentimizde alt ve üst yapı sorunlarını çözüyoruz. Yolların genişletilmesi ve istinat duvarlarının tamamlanması ile hem yol genişlemiş olacak hem de bazı tehlikeler ortadan kalkmış olacak."