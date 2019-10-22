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Bitlis'te yol yapım çalışmaları

25 dakika önce

Bitlis Belediyesi, kentte alt yapısı tamamlanan yollarda kaldırım ve sathi kaplama çalışmalarına başladı.

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Bitlis Belediyesi, kentte alt yapısı tamamlanan yollarda kaldırım ve sathi kaplama çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Yükseliş ve Beşminare mahallelerinde alt yapısı tamamlanan yolların sathi kaplaması ve kaldırımlarının yapıldığı belirtildi.

Yol ve kaldırımları daha rahat kullanılması amacıyla başlatılan çalışmaların kısa zamanda tamamlanmasının hedeflendiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların isteklerinin de dikkate alındığı ifade edildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "yol medeniyettir" diyerek kentteki yolları yenilediklerini belirtti.

Kenti belediyecilik hizmetlerinde hak ettiği noktaya getirmek istediklerini bildiren Tanğlay, "Şehrin prestij caddeleri Bitlis'e yakışır hale getirilirken, mahallelerdeki bozuk yolları da onarıyoruz. Bitlis'in yaşanılabilir bir kent olma yolundaki yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Kentin ihtiyaçlarını göz ardı etmeden çalışıyoruz. Yol bu ihtiyaçların en başında geliyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç duyulan her noktaya hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bitlis Belediyesi, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:08 Kaynak: AA
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