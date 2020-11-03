Bitlis'te yol yapım çalışmaları - Son Dakika

Bitlis Belediye ekiplerince, alt yapısı tamamlanan mahallede istinat duvarı ve yol genişletme çalışma yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 8 Ağustos Mahallesinde su, kanalizasyon ve doğalgaz gibi alt yapılarını yanı sıra istinat duvarı ve yol genişletme çalışmaları da tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, daha güzel ve yaşanılabilir bir Bitlis için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

Bitlis gibi köklü bir tarihe sahip kentte yakışır hizmetleri yürüttüklerini kaydeden Tanğlay, şunları aktardı:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren bunun bilincinde olarak çalışma yürüttük. Öncelikle kangrene dönüşmüş alt yapı çalışmalarını bitirmemiz gerekiyordu. Bunu kısa bir zamanda vatandaşları mağdur etmeden yaptık. Alt yapı çalışmalarının ardından kentte üst yapıya başladık. Öncelikle dar yolları genişleterek istinat duvarları yaptık. Daha sonra tüm yolları sıcak asfaltla kapladık."