Bitlis'te yol yenileme ve asfalt çalışmaları - Son Dakika

Bitlis Belediyesi kentte yol yapım ve asfalt kaplama çalışmalarını sürdürüyor.

Alt yapısı tamamlanan Beşminare Mahallesinde yürütülen çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, vatandaşların refahını yükseltebilmek için hizmetlere ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

Kentte başlattıkları hizmet atağını sürdürdüklerini belirten Tanğlay, şöyle konuştu:

"Belediye olarak her alanda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bütün birimlerimizle kentin her köşesinde yapılması gereken hizmetleri adım adım yerine getiriyoruz. İlimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan mahallelere yeni yolları yapıyor, yol yenileme çalışmalarını da hızlı bir şekilde sürdürüyoruz."