Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Yola Düşen Dev Kayalar, 3 Aracı Hurdaya Çevirdi

Bitlis'te Yola Düşen Dev Kayalar, 3 Aracı Hurdaya Çevirdi

1 saat önce

BİTLİS kent merkezinde meydana gelen heyelanda, park halindeki 3 araçta hasar meydana geldi.

Bitlis'te Yola Düşen Dev Kayalar, 3 Aracı Hurdaya Çevirdi, System.String[]
BİTLİS kent merkezinde meydana gelen heyelanda, park halindeki 3 araçta hasar meydana geldi.

Kış aylarında yoğun kar yağışının yaşandığı, son bir haftadır da karla karışık yağmurun etkili olduğu kentin Şemsi Bitlis Mahallesi Nur Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Metrelerce yükseklikten kopan kaya parçaları, caddeye düştü. Dev kayalar, park halindeki 2 hafif ticari araçla, 1 otomobilde, büyük çapta hasara neden oldu.

Bitlis Belediyesi'ne ait iş makineleri, caddede temizlik çalışması yaparken, yeni bir heyelan olma ihtimaline karşın da bölgede güvenlik önlemi alındı.

- Bitlis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:35 Kaynak: DHA

Şemsi Tebrizi, Bitlis, Güncel
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