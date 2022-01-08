Üye Girişi
Bitlis'te yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı - Son Dakika

Bitlis'te yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

08.01.2022 10:56
Bitlis'te yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Bitlis'ten Van'a giden yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Bitlis'ten Van'a giden yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, saat 04.30 sıralarında Bitlis- Tatvan karayolu üzerinde meydana geldi. Bitlis'ten Van istikametine gitmekte olan bir firmaya ait 21 BY 095 plakalı yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 2'si şoför, biri muavin olmak üzere 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'da bulunan hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Bitlis'te yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı
Bitlis'te yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı
Bitlis'te yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

YORUMLAR
500

Tatvan, Bitlis, Kaza, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı - Son Dakika


Bakan Bilgin'e soruldu: 2.500 TL emekliye yeter mi? Cevabı "Elbette yetersiz" oldu Bakan Bilgin'e soruldu: 2.500 TL emekliye yeter mi? Cevabı "Elbette yetersiz" oldu         
10:50
Alişan'ın eşi Buse Varol'dan "Kocadan zengin olmak nasıl bir şey" sorusuna cevap: En büyük zenginliğim evlatlarım Alişan'ın eşi Buse Varol'dan "Kocadan zengin olmak nasıl bir şey" sorusuna cevap: En büyük zenginliğim evlatlarım         
10:45
Ankara'da kadın cinayeti! 2 yaşındaki oğlunun gözü önünde tartıştığı eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü Ankara'da kadın cinayeti! 2 yaşındaki oğlunun gözü önünde tartıştığı eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
10:11
Kazakistan'da sular durulmuyor! Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov gözaltına alındı Kazakistan'da sular durulmuyor! Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov gözaltına alındı         
09:36
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi         
07:53
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler         
16:37
Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor         
15:56
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28
Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13

Son Dakika Haberleri
10:50 Bakan Bilgin'e soruldu: 2.500 TL emekliye yeter mi? Cevabı "Elbette yetersiz" oldu
10:30 Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti
10:29 Fenerbahçe'nin eski yıldızı, yeni takımını buldu! Sözleşmeyi imzaladı
10:26 Aynı ilçe, aynı yöntem! Oğlun cinayet işledi dediler, bütün altınlarını aldılar!
10:20 Sosyete bu aileyi konuşuyor! Karısının 4 yaşındaki oğluna alkol içirdiği söyleyen baba isyan etti
10:10 Sokak ortasında oğlunun cesedini gören annenin feryadı: Seni kurtaramadım
10:09 BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı
10:09 Bordo mavililerde transferlerin ardı arkası kesilmiyor! Puchacz da imzaya geliyor
10:03 Korkunç iddia! Emlak kralının kızı çocuğuna kenevir koklatıp, alkol mü içiriyor?
09:55 Mikrofonu açık kaldı ve AK Partili ismin sözlerini herkes duydu: Neyin, ne olacağı bilinmiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 11:03:37. #1.12#
SON DAKİKA: Bitlis'te yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement